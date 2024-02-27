Пресс-служба датского клуба сообщила, что 28-летний игрок был подключен к аппарату жизнеобеспечения после потери сознания дома.

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Отмечается, что Кристоффер Олссон страдает от острого заболевания головного мозга, которое не является следствием самоповреждения, травмы или внешних факторов. Сейчас врачи пытаются установить точный диагноз.

Напомним, Олссон выступает за Митьюлланд с 2023 года. Всего за датскую команду он сыграл в 124 матчах, забив восемь голов и оформив 20 ассистов. Полузащитник также выступал за Арсенал и Андерлехт.

Кристоффер Олссон в составе сборной Швеции принимал участие в матче Евро-2020 против сборной Украины. Напомним, что основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в конце второго экстратайма Артем Довбик забил гол и вывел команду Шевченко в четвертьфинал.

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