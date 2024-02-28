УЄФА більше не наполягає на тому, щоб система VAR функціонувала в чемпіонаті Швеції.

Кілька років тому більшість клубів елітного шведського дивізіону проголосували проти впровадження технології VAR, і УЄФА був дуже розчарований цим рішенням. За словами шведського голови УЄФА Берта Андерссона, організація переглянула свою думку стосовно цього питання.

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"Кілька тижнів тому на чергових зборах я поспілкувався з деким. Думаю, УЄФА залишить нас у спокої. Зараз Швеція перебуває у списку з близько 40 країн, у яких немає технології VAR. УЄФА більше не вважає це великою проблемою", – цитує Андерссона Expressen.

Наступна дата розгляду впровадження системи VAR у Швеції вже відома – 29 листопада 2024 року.

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