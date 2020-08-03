Остап Маркевич провел первую тренировку в Мариуполе до своего официального назначения, – СМИ

Остап Маркевич – сын легендарного Мирона Маркевича, уже прибыл в расположение Мариуполя.

Остап Маркевич познакомился с игроками Мариуполя и провел первую тренировку команды, сообщает meta-ratings.

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Интересно, что специалист официально еще не приступил к своим обязанностям, а его презентация должна состояться 3 августа в 10:00. Эту информацию подтвердил вице-президент Мариуполя Андрей Санин.

Напомним, азовцы остались без главного тренера после ухода Александра Бабича, у которого завершился контракт с клубом.

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