Остап Маркевич провів перше тренування в Маріуполі до свого офіційного призначення, – ЗМІ

Остап Маркевич – син легендарного Мирона Маркевича, вже прибув до розташування Маріуполя.

Остап Маркевич ознайомився з гравцями Маріуполя та провів перше тренування команди, повідомляє meta-ratings.

Суркіс відповів Маркевичу на його критичні слова на адресу Динамо

Цікаво, що фахівець офіційно ще не приступив до своїх обов'язків, а його презентація має відбутись 3 серпня о 10:00. Цю інформацію підтвердив віце-президент Маріуполя Андрій Санін.

Нагадаємо, азовці залишились без головного тренера після відходу Олександра Бабича, в якого завершився контракт з клубом.

"Ведемо деякі трансфери": новий тренер знайшов у Динамо найкращого вчителя і легенду МЮ – амбітні цілі та ЛЧ