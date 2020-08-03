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Остап Маркевич провів перше тренування в Маріуполі до свого офіційного призначення, – ЗМІ

06:00 - Читать на русском
Остап Маркевич провів перше тренування в Маріуполі до свого офіційного призначення, – ЗМІ
Остап Маркевич (праворуч) / фото: ФК Чорноморець

Остап Маркевич – син легендарного Мирона Маркевича, вже прибув до розташування Маріуполя.

Остап Маркевич ознайомився з гравцями Маріуполя та провів перше тренування команди, повідомляє meta-ratings.

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Цікаво, що фахівець офіційно ще не приступив до своїх обов'язків, а його презентація має відбутись 3 серпня о 10:00. Цю інформацію підтвердив віце-президент Маріуполя Андрій Санін.

Нагадаємо, азовці залишились без головного тренера після відходу Олександра Бабича, в якого завершився контракт з клубом.

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Маріуполь Маріуполь Остап Остап Маркевич
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