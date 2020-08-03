Суркис ответил Маркевичу на его критические слова в адрес Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис не оставил без ответа слова Мирона Маркевича о том, что у киевского клуба должны быть другие владельцы.

"Маркевич. Наш великий патриарх. Он работал в Металлисте. Перешел в Днепр. Между ними такое же противостояние, как у нас с Шахтером. Восприняли его или не восприняли, но он доказал своей работой в днепровском клубе. Довести команду до финала Лиги Европы – вопросов нет.

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Другое дело, если бы он говорил о своих футбольных заслугах, а не критиковал бы, зная это изнутри. Это не критика, а критиканство, когда он говорит, что мы не умеем управлять. А он работал с владельцем и доруководился. Все получил?

Он работал в Металлисте, чего же его владелец продал команду? Ему предложили деньги – он продал. Ярославский ничего плохого не сделал, он устал. Он посчитал, что этот проект ему уже не нужен. Что он достиг с командой чего хотел. И, как бизнесмен, продал клуб", – подчеркнул Суркис в эфире телеканала 112.

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