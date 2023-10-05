Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о впечатлениях бельгийцев от большого успеха Шахтера, выделяя самые интересные цитаты из местных СМИ.

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"Что это было? Сон не помог понять, что произошло. Невезение и недоразумение – Антверпен пережил травму. В середине матча даже главные пессимисты не могли предсказать будущую трагедию. Шахтер не смотрелся командой, которую нужно бояться. Казалось, что матч выигран. Но Шахтер вышел из раздевалки на удивление заряженным, а Антверпен потерял остроту", – говорится в анализе матча от Sporza.

"Просто ужас. Это было начало мечты. Антверпен полностью переигрывал Шахтер. Однако после перерыва украинцы показали совсем другое лицо. Локомотивом соперников был Георгий Судаков. У наших футболистов закрался страх, тогда как гости стали единым целым. После третьего гола Шахтера весь стадион упал в транс, и только гостевой сектор потерял голову от радости", – добавляет издание в соседнем материале.

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HLN: Кое-кто вдруг подумал, что Шахтер – любительская команда

"Антверпен реализовал мечту наполовину, но потом она превратилась в ужас. Сначала все шло по идеальному сценарию. Антверпен контролировал игру, а клубные боссы радостно наблюдали за этим с трибун. А дальше – тотальный контраст в начале второго тайма. Украинцы неожиданно перехватили инициативу. Шахтеру понадобилось совсем мало, чтобы вывести нас из равновесия", – пишет ведущее бельгийское издание.

HLN возмущается, что Шахтер победил незаконно: "Антверпен потерял преимущество из-за собственных ошибок, но победный гол Шахтера вызвал скандал. Конечно, голкипер ошибся, однако ключевой момент случился раньше. За мгновение до этого Зубков откровенно сбил Вейндала. Судьи это проигнорировали, гол почему-то засчитали, а VAR проверил только то, не пересек ли мяч линию".

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VoetbalPrimeur: Не просто удар по психологии Антверпена – вечер ужасов против Шахтера

"Антверпен пережил настоящий кошмар в Лиге чемпионов. Если бы в перерыве вы сказали, что у Шахтера есть хоть какие-то шансы – на вас бы странно посмотрели. До перерыва украинцы вообще не выглядели командой Лиги чемпионов. Но во втором тайме игроков Антверпена ждало шокирующее открытие: ЛЧ – это не Лига Жупиле, здесь жестоко наказывают за каждую ошибку.

Хэллоуин будет в конце месяца, но Антверпен уже встретил привидение, привидение пенальти. Алдервейрельд взял на себя ответственность и не справился с эмоциями. Поражение от Барселоны можно принять, однако это понять гораздо труднее. Реальность жестока. Чтобы рассчитывать на третье место, нужно было побеждать. Шансы на евровесну сильно упали", – констатирует автор VoetbalPrimeur.

Voetbalkrant приводит слова эксперта Яна Мюльдера, который анализировал игру на телевидении: "В первом тайме Антверпен играл хорошо, а Шахтера на поле вообще не было. Но то, что мы увидели потом... Тотальный шок. Шахтер вдруг стал бесподобным, а Антверпен сдулся. Я никогда в жизни не видел такого переворота".

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