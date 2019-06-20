Евро U-21: Италия неожиданно уступила Польше, Испания сохранила шансы на выход из группы, обыграв Бельгию

Состоялись матчи второго тура в группе В чемпионата Европы-2019 среди сборных U-21.

Евро U-21, группа F, 2-й тур

Италия – Польша – 0:1

Гол: Белик, 40

Испания - Бельгия - 2: 1

Голы: Ольмо, 7, Форналс, 89 – Борнаув, 24

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Хозяева уверенно начали матч и часто создавали острые моменты у ворот сборной Польши. Однако именно гостям суждено открыть счет и случилось это под занавес первого тайма.

После перерыва итальянцы демонстрировали тотальную доминацию, но из 41 удара от хозяев – ни один не стал результативным. В итоге, Польша завоевала вторую подряд победу и возглавляет свою группу. Италия – на 2-й строчке.

Испанцы долго не церемонились с соперником и уже на 6-й минуте открыли счет. Однако, игроки сборной Бельгии выровняли положение еще до свистка на перерыв.

Во втором тайме игра была равной. Решающий гол был забит испанцами лишь в конце матча. Таким образом сборная Испании сохранила шансы на выход из группы, а бельгийцы уже окончательно не пройдут дальше группового этапа.