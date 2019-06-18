Легия хочет получить от Динамо 2 млн евро за своего защитника Ветеску, – журналист

Легия не намерена дешево отпускать своего защитника Матеуша Ветеску в Динамо.

Журналист издания Super Express Петр Кожмински признался о трансферной стоимости польского таланта и рассказал о его сильных сторонах.

Динамо снова интересуется защитником Легии Ветеской, которого не смогло подписать зимой, – польский журналист

"Его стоимость на портале Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро. Не думаю, что Легия отпустит Матеуша менее чем за 2 миллиона.

Этот парень довольно высокий (188 см – прим.). Хорошо играет головой. Он постоянно идет к чужой штрафной при стандартах.

За Легию в этом сезоне голами не отличался, но в сезоне 201718 был в аренде в Гурнике и там много забивал (7 мячей в 42 матчах – прим.).

Также обладает неплохим первым пасом. Но Матеушу немного не хватает скорости", – цитирует Кожмински издание Football Hub.

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