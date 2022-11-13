Динамо после трёх побед подряд подтянулось сразу на пятую позицию в УПЛ. До СК Днепра-1 и Шахтера всё равно было далеко, однако в таком темпе киевляне могли бы вернуться в топ-3 до зимы – и подопечные Мирчи Луческу, конечно же, на это рассчитывали. Впрочем, для начала требовалось одолеть Колос в родных стенах.

Ковалёвцы за шесть последних туров выиграли лишь раз, потерпев три поражения, поэтому большинство болельщиков ожидали триумфа "бело-синих". Впрочем, не тут-то было. В первом тайме Динамо хоть и владело территориальным преимуществом, но опасных моментов не создавало – все 6 ударов проходили с дальней дистанции и не стали острыми.

Лишь выстрел Цыганкова со стандарта метров с 25-ти можно было назвать перспективным. Волынец парировал его, но больше для подстраховки. Мяч, вероятно, пролетел бы над перекладиной.

Лучший атакующий эпизод создали футболисты Колоса. На 11-й минуте они воспользовались грубой обрезкой Забарного, разогнав контратаку 4-в-1 – Мякушко на дриблинге прошёл двух соперников и выкатил передачу под врывание Болбату на правый край штрафной. К счастью для киевлян, Сергей проиграл единоборство и не смог завершить момент ударом.

Второй же тайм вообще оказался катастрофическим для хозяев. В первые 15 минут на поле вообще ничего не происходило – исключением стало лишь врывание Ореховского на правый край штрафной с ударом в ближний угол. Бущан парировал.

Мирча Луческу прибегнул к заменам. Кроме Гармаша, которого выпустили после перерыва, на 66-й минуте игру освежили Вивчаренко и Лонвейк. Впрочем, ещё через две минуты главного тренера киевлян шокировал Денис Попов, который пошёл в жесткий подкат против Мякушко. В мяч он не сыграл, получив жёлтую карточку – а это была вторая жёлтая!

Динамо осталось в меньшинстве. Это уже третье удаление центрбека киевлян за последний месяц (два других получил Забарный). Невероятно, но только после этого хозяева смогли создать реально острые моменты.

Их было совсем немного, но Колос не имел и таких. К счастью для ковалёвцев, лучший из них каким-то чудом запорол Лонвейк – после подачи Буяльского на линию вратарской Гармаш сбросил мяч Джастину, однако новичек умудрился с метра пробить в небо!

Также вспоминается плотный выстрел Сидорчука с линии штрафной. Волынец парировал. Чего-то более интересного Динамо не создало, поэтому финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью!