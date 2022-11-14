"Колос продемонстрировал свои сильнейшие стороны – агрессивность, организацию игры в защите и множество фолов. То, что они умеют. К сожалению, судья недостаточно часто останавливал игру. В конце игры, когда мы были в меньшинстве, он трижды не фиксировал фол в нашу сторону, тем самым начинал контратаки Колоса, эти атаки были очень опасными, ведь мы играли в меньшинстве и переводили много игроков в атаку.

Дикий промах Лонвейка и удаление Попова в видеообзоре матча Динамо – Колос

С этим арбитром всегда были проблемы, потому что его понимание игры и метод судейства не соответствуют футбольному фэйр-плей.

Я думал, что после двух поражений Колоса, где были судейские ошибки с назначением пенальти в их ворота, симпатии судьи сегодня будут на их стороне. Поэтому я эмоционально протестовал, потому что были фолы вблизи штрафной, а он давал нам фолы в 40-60 метрах от ворот. Были довольно агрессивные фолы, которые нужно было свистеть. Но это не значит, что мы не должны были обыгрывать соперника", – сказал Луческу в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Динамо снова потеряло очки – очередное удаление центрбека и фантастический ляп Лонвейка позволили Колосу удержать ничью