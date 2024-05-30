Форвард польского Шленска Эрик Эспозито может оказаться в УПЛ, сообщает Sportarena.

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По информации источника, в услугах 27-летнего испанца заинтересован один из клубов, который будет выступать в еврокубках. Напомним, Украину на международной арене в сезоне 2024/25 представят Шахтер, Динамо, Кривбасс, СК Днепр-1 и Полесье.

Напомним, Эспозито ранее выступал за Лас-Пальмас и Кордову. С июля 2019-го защищал цвета Шленска. В прошедшем сезоне в 34 матах за вроцлавцев забил 19 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с поляками истекает 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

К слову, в начале полномасштабной войны Эспозито был одним из тех, кто присоединился к поддержке Украины.

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