"В таких турнирах с каждым следующим раундом соперники все сложнее. Однако, даже поражение Динамо показало, что положительная динамика в игре киевлян присутствует. Вильярреал – сильный соперник, с качественными и опытными исполнителями, а руководит ими Унаи Эмери, за плечами которого три выигрыша Лиги Европы.

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На евроарене Динамо старается играть осторожно, можно сказать прагматично, команда ищет свои моменты в контригре. До первого забитого мяча мне динамовцы понравились. Игра была равной, у хозяев имелись предпосылки для того, чтобы отличиться. Но, забив, Вильярреал начал контролировать игру. Впрочем, подопечные Мирчи Луческу бились до конца, не опускали рук, старались. Считаю, что хозяева на гол наиграли. Хотя, выступая в еврокубках, необходимо усиливаться квалифицированными игроками, особенно это касается нападающих.

Поражение 0:2 оставляет мало шансов на общий успех в противостоянии. Остается надеяться на чудо. Хотя матч на НСК Олимпийский показал, что с Вильярреалом можно играть на равных", – сказал Езерский в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Динамо на своем поле уступило Вильярреалу со счетом 0:2. Ответный матч уже через неделю, 18 марта, в Испании.

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