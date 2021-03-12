"У таких турнірах з кожним наступним раундом суперники все складніше. Проте, навіть поразка Динамо показало, що позитивна динаміка у грі киян присутня. Вільяреал – сильний суперник, з якісними і досвідченими виконавцями, а керує ними Унаї Емері, за плечима якого три виграші Ліги Європи.

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На євроарені Динамо намагається грати обережно, можна сказати прагматично, команда шукає свої моменти у контргрі. До першого забитого м'яча мені динамівці сподобалися. Гра була рівною, у господарів були передумови для того, щоб відзначитися. Але, забивши, Вільяреал почав контролювати гру. Втім, підопічні Мірчі Луческу билися до кінця, не опускали рук, намагалися. Вважаю, що господарі на гол награли. Хоча, виступаючи у єврокубках, необхідно посилюватися кваліфікованими гравцями, особливо це стосується нападників.

Поразка 0:2 залишає мало шансів на загальний успіх у протистоянні. Залишається сподіватися на диво. Хоча матч на НСК Олімпійський показав, що з Вільяреалом можна грати на рівних", – сказав Єзерський у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо на власному полі поступилось Вільяреалу з рахунком 0:2. Матч-відповідь вже за тиждень, 18 березня, в Іспанії.

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