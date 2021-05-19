У легендарного ветерана травма, из-за которой он даже отказался от поездки на Евро-2020, но Ибрагимович решил быть рядом с командой в столь ответственный момент.

Ибрагимович не сыграет на Евро-2020 из-за травмы

Златан будет присутствовать на всех тренировках команды, а также попадет в заявку на матч 38-го тура Серии А против Аталанты, сообщает MilanLive со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Таким образом Златан сможет быть непосредственно с партнерами, а не на трибунах.

Добавим, что перед заключительным туром позиция Милана в топ-4 очень шаткая. Нужно исключительно побеждать Аталанту, чтобы не зависеть от результатов в параллельных матчах.

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