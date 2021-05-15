Форвард Милана Златан Ибрагимович не сыграет на Евро-2020, сообщает официальный Твиттер федерации футбола Швеции.

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39-летний игрок сообщил тренерскому штабу национальной команды, что не сможет принять участие в турнире. Шведу не придется делать операцию, однако, он не успеет полностью восстановиться к началу Евро, залечивая травму колена консервативным методом. Ориентировочный срок восстановления – 6 недель.

Напомним, Ибрагимович получил повреждение колена в матче с Ювентусом 9 мая, неудачно обработав мяч. Во втором тайме он вынужденно покинул поле. Златан также пропустит оставшиеся матчи сезона Серии А.

К слову, Златан вернулся в сборную в марте, до этого он не играл за нее с 2016 года. Он остается лучшим бомбардиром сборной Швеции с 62 голами.

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