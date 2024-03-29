– Правда ли, что вы планируете возродить ФК Львов, который начнет выступления во Второй лиге, и финансировать команду?

– По этому вопросу я сейчас ничего не могу сказать. Есть ли основания для этой информации? Основание есть, но все еще должно сложиться правильно. Надо узнать, будет ли это тот ФК Львов, у которого куча долгов, или он не будет правопреемником. Поэтому еще рано о чем-то говорить.

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– По поводу долга вы не выходили на контакт с Копытко?

– Нет. Мы говорили еще давно о том, как развивать клуб и прочее. Но когда назначили Боровикова руководить ПФК Львов, контакт с Копытко у меня закончился. Мы знаем, что потом произошло с клубом – долги и черт знает что. Когда-то Боровиков уже приходил, понабирал непонятных бразильцев и клуб два года мучился. Только ПФК Львов стал чувствовать себя лучше, снова позвали Боровикова. Можно сказать, что именно приход Боровикова убил ПФК Львов.

Поэтому я не собираюсь у кого-то спрашивать, стоит ли мне возрождать клуб. Если я захочу, то я его возрожу. А как он будет называться – ФК Львов, ДЮСШ Львов – это уже другой вопрос. Сейчас будет неправильно об этом говорить, потому что мы сотрудничаем с Минаем, – поделился Михайлов в интервью Украинскому футболу.

Напомним, ПФК Львов прекратил существование после последнего места в УПЛ 2022/23. Клуб имеет право начать следующий розыгрыш в Первой лиге, но рассматривает вариант с заявкой во Вторую лигу абсолютно с нуля под новым юридическим лицом и с полным ребрендингом. Это все ради того, чтобы не тянуть долги "мертвого" проекта Богдана Копытка.

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