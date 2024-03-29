– Чи правда, що ви плануєте відродити ФК Львів, який почне виступи у Другій лізі, та фінансувати команду?

– Щодо цього питання я зараз нічого не можу сказати. Чи є підґрунтя для цієї інформації? Підґрунтя є, але все ще має скластись правильно. Треба дізнатись, чи це буде той ФК Львів, у якого купа боргів, чи він не буде правонаступником. Тому ще рано про щось говорити.

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– З приводу боргу ви не виходили на контакт з Копитком?

– Ні. Ми говорили ще давно про те, як розвивати клуб та інше. Але коли призначили Боровикова керувати ПФК Львів, контакт з Копитком у мене закінчився. Ми знаємо, що потім сталося з клубом – борги і чорт зна шо. Колись Боровиков вже приходив, понабирав незрозумілих бразильців і клуб два роки мучився. Тільки ПФК Львів став почуватися краще, знову покликали Боровикова. Можна сказати, що саме прихід Боровикова вбив ПФК Львів.

Тому я не збираюсь у когось питати, чи варто мені відроджувати клуб. Якщо я захочу, то я його відроджу. А як він буде називатись – ФК Львів, ДЮСШ Львів – це вже інше питання. Зараз буде неправильно про це говорити, бо ми співпрацюємо з Минаєм, – поділився Михайлів у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, ПФК Львів припинив існування після останнього місця в УПЛ 2022/23. Клуб має право почати наступний розіграш у Першій лізі, але розглядає варіант із заявкою в Другу лігу абсолютно з нуля під новою юридичною особою і з повним ребрендингом. Це все заради того, аби не тягнути борги "мертвого" проекту Богдана Копитка.

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