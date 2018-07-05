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Оскар Рамирес покинул сборную Коста-Рики

10:26 23 Читати українською
Оскар Рамирес покинул сборную Коста-Рики
Оскар Рамирес / goal.com

Президент Федерации футбола Коста-Рики Родольфо Вильялобос сообщил, что сборная получит нового наставника.

Во время пресс-конференции Родольфо Вильялобос сообщил, что с Оскаром Рамиресом не будет продлен контракт, команду к ЧМ-2022 будет готовить новый наставник.

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"Контракт Оскара Рамиреса закончился после матча против Швейцарии и решение не продлевать его было согласовано с Исполнительным Комитетом. Я хочу поблагодарить его за работу и по моему мнению Коста-Рика заслуживает тренера, который имеет международный опыт.

Мы хотели бы видеть у себя тренера, который имеет опыт работы на чемпионатах мира.

Гарантирую, что Коста-Рика попадет на ЧМ-2022 в Катаре", – цитирует Вильялобоса официальный сайт Федерации футбола Коста-Рики.

Теги
Мир Коста-Рика Коста-Рика Оскар Рамирес Оскар Рамирес
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