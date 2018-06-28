Топ-20 фото фанатов и болельщиц 14-го дня ЧМ-2018: слезы немцев, предложение выйти замуж и драка на трибунах

На чемпионате мира-2018 сыграли уже четырнадцатый день. "Футбол 24" собрал топ-20 фотографий болельщиков, которые изрядно поразили своей креативностью и красотой на трибунах.

В группах E и F завершился групповой этап чемпионата мира-2018. В первом квартете случилась настоящая сенсация – сборная Германии проиграла Южной Корее и впервые в своей истории не смогла выйти из группы на чемпионате мира – видео голов и обзор матча. Швеция разбила Мексику со счетом 3:0, однако обе команды пробились в 1/8 финала.

Вылет уже на стадии группового этапа стал настоящей трагедией для немецких болельщиков – явно не такого результата они ожидали от своей команды.

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В квартете F довольно прогнозируемо дальше вышли Бразилия и Швейцария. Пентакампеоны уверенно победили Сербию, а швейцарцы расписали ничью с Коста-Рикой, которая гарантировала европейцам выход в следующую стадию соревнований.

Таким образом стали известны уже 6 пар 1/8 финала ЧМ-2018.

А вот на трибунах во время этого игрового дня главными действующими лицами стали немецкие болельщики, которые не скрывали своего разочарования. Также запомнились фанаты и болельщицы Коста-Рики, Бразилии и Мексики. На трибунах даже был баннер с предложением неизвестной девушке выйти замуж.

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Кроме того, во время матча Бразилия – Сербия на трибунах стадиона произошла стычка фанатов, которую быстро удалось прекратить.

Фото: Championat