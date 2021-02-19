Рита Джохал, с которой алжирский футболист якобы порвал прошлого года, засветилась в криминальной хронике. 28-летняя модель была оштрафована копами за нарушение карантинных норм. Компания устроила шумную вечеринку в лондонской квартире, а полицию вызвали раздраженные соседи, пишет Daily Star.

В сеть быстро слили видео инцидента, на котором девушка пренебрежительно общается с копами: "Ребята, разве вы больше не любите вечеринки. Хорошо, штрафуйте нас за то, что мы – слишком горячие и сексуальные".

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Интересно, что через несколько дней Джохал начала продвигать свой аккаунт на платном сайте со взрослым контентом – OnlyFans. Она предлагает "эксклюзивное содержание" (интимные фото и видео) за 8 фунтов в месяц. Совпадение? Вряд ли.

По информации британской прессы, Джохал и Марез – до сих пор официально не разведены, хотя и проживают отдельно. В начале 2020-го она вроде бы крутила роман с известным боксером Деонтеем Уайлдером, который на тот момент встречался с подругой девушки Лероя Сане. Пассия немецкого хавбека тогда жестко раскритиковала Джохал в СМИ, а сами футболисты повздорили на тренировке "Манчестер Сити".

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