Бразильцеві страшенно не щастить в ПСЖ. Можливо, це карма. Скандальний відхід з Барселони за рекордні 222 млн євро проклинали навіть хейтери "блаугранас", адже після цього на трансферному ринку розпочався ефект доміно. Ліверпуль втратив Коутінью, а Дортмунд – Дембеле. Та найбільше страждає, здається, сам Неймар. Футбол для нього перетворився у суцільні муки. Він вже й не приховує, що втомився від постійних травм й несправедливого цькування.

29-річний форвард перегляне по телевізору великий мегахіт плей-офф Ліги чемпіонів – битву з Барселоною на Камп Ноу. Відновлення займе щонайменше 4 тижні. Словом, черговий надважливий відрізок сезону – коту під хвіст. У 2018-му він пропустив матч-відповідь з Реалом, а ще через рік – обидва протистояння з Манчестер Юнайтед на тій же стадії 1/8 фіналу.

Однак у Франції зовсім не співчувають найбільшій зірці Ліги 1. Ба більше, авторитетний L'Équipe присвятив Нею розгромний матеріал із принизливим заголовком "Кришталева пастка", мовляв сам винен. Особисте життя вихованця Сантоса опинилося в епіцентрі жорстких дискусій: "Він ніколи не був професіоналом до мозку кісток. Серйозне ставлення до роботи завершується відразу за воротами тренувальної бази. Неймар не байдикує на заняттях, завжди максимально сконцентрований, але робота над собою не повинна обмежуватись територію Камп де Лож".

Видання пригадує недавнє інтерв'ю Неймара телеканалу TF1: "Вечірки – це можливість відпочити і розслабитись... те, від чого я ніколи не відмовлюсь". Його слова трактують по-різному: одні – засуджують, інші – закривають очі. Та у великому спорті не буває дрібниць. Після переїзду в Париж екс-форвард Барси провів лише 103 поєдинки зі 190 можливих: "Найкращі гравці планети, Мессі та Роналду, обходяться без пафосних гулянь, проте вже наступного тижня ми побачимо їхні перфоманси у Лізі чемпіонів. Натомість Неймар – знову лікується". За інформацією L'Équipe, у паризькому клубі скаржаться на його спосіб життя – погане харчування і недостатній сон зокрема, але нічого зробити не можуть. Усе просто – потенційна втрата бразильця стала б великим ударом по амбіціях гордих шейхів.

"Він плаче, тому що у футболі є такі, як ви": батько Неймара наїхав на тренера Кана за насмішки над муками форварда

Критика найдорожчого гравця ПСЖ продовжується на сторінках столичного Le Parisien. Журналісти заручилися підтримкою відомого лікаря-реабілітолога Жан-Бернара Фабре. "Звісно, Неймару могло не пощастити один-два рази, з ким не трапляється, але тут зовсім інший випадок. Його тіло не витримує серйозних навантажень. Зрозумійте, висока продуктивність не має якогось особливого рецепту. Для прикладу, видатний гандболіст Нікола Карабатіч давно не потрапляв до лазарету, бо дотримується здорового способу життя, додатково займається вдома. Федерер або Надаль залишаються профі 24 години на добу. Лише так можна досягнути вершини, з максимальною самовіддачею.

Нещодавно Неймар переніс гастроентерит. Можливо, святкувавши день народження, вживав алкоголь... Зараз дуже холодна пора року, стежити за собою потрібно більш скрупульозно. Загроза травм підвищується в рази. Справжній професіонал мав би контролювати геть усе. Зрештою бразилець не вчиться на помилках. Чи є сенс кидати виклик футболісту Кана за 6 днів до матчу з Барселоною? Тим паче твоє не завжди адекватно реагує на високу інтенсивність... Травми Неймара – це комлексна проблема. Йому вартувало б змінити ставлення до власної професії".

Поки французька преса ламає собі голову через травматичність бразильця, той розважається на любовному фронті. Так, чергова пасія, що не дозволяє добре висипатися. Новою обраницею зіркового форварда стала відома італійська блогерка К'яра Насті (на фото нижче), яка вже володіє досвідом "спілкування" з футболістами. 23-річна модель зустрічалась з екс-хавбеком мюнхенської Баварії Нікласом Доршем. Останній, до слова, зараз непогано виглядає в Генті Яремчука (24 матчі, 3 голи, 1 асист). Натомість рідна сестра К'яри, Анджела, крутить роман із оборонцем Удінезе Кевіном Боніфаці. Що ж, Неймар точно не нудьгуватиме, лиш би відновлення не затягнулось – 10 березня ПСЖ прийматиме Барселону, рівно за день до уродин його сестри, які не можна пропускати...