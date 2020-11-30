33-летняя жена форварда ПСЖ Мауро Икарди засветила прелестями... на коне. Да, для очередной фотосессии сексапильная Ванда Нара выбрала благородного скакуна, который был вынужден выполнять более скромную роль, чем его легендарный предок – быкоголовый Буцефал.

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За 24 часа горячая фотография собрала 330 тысяч "лайков".

Интересно, что пока горячая пассия Икарди снимается для глянца, то почти не получает игровой практики в ПСЖ. Ранее сообщалось о возможном возвращении в Италию, но агент 27-летнего форварда сейчас занимается более интересными делами.

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