Ріта Джохал, з якою алжирський футболіст нібито порвав минулого року, засвітилась у кримінальній хроніці. 28-річна модель була оштрафована копами за порушення карантинних норм. Компанія влаштувала гучну вечірку в лондонській квартирі, а поліцію викликали роздратовані сусіди, пише Daily Star.

В мережу швидко злили відео інциденту, на якому дівчина зневажливо спілкується з копами: "Хлопці, хіба ви більше не любите вечірки. Чудово, штрафуйте нас за те, що ми – надто гарячі та сексуальні".

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Цікаво, що через кілька днів Джохал почала просувати власний акаунт на платному сайті з дорослим контентом – OnlyFans. Вона пропонує "ексклюзивний вміст" (інтимні фото й відео) за 8 фунтів на місяць. Збіг? Навряд чи.

За інформацією британської преси, Джохал та Марез – досі офіційно не розлучені, хоча й проживають окремо. На початку 2020-го вона начебто крутила роман з відомим боксером Деонтеєм Вайлдером, який на той момент зустрічався з подругою дівчини Лероя Сане. Пасія німецького хавбека тоді жорстко розкритикувала Джохал в ЗМІ, а самі футболісти почубились на тренуванні "Ман Сіті".

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