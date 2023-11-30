Ліга Європи 2023/24, 5-й тур

Група Е

Ліверпуль – ЛАСК – 4:0

Голи: Діас, 12, Гакпо, 15, 90+2, Салах, 51 (пен)

Тулуза – Уніон Сен-Жілуаз – 0:0

Група В

Марсель – Аякс – 4:3

Голи: Обамеянг, 9 (пен), 48, 90+2, Мбемба, 26 – Броббі, 10, 32, Акпом, 80

Група С

Рейнджерс – Аріс – 1:1

Голи: Маккосленд, 48 – Бабіка, 28

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Ліверпуль прогнозовано вийшов у 1/8 Ліги Європи. Це стало можливим завдяки розгрому ЛАСКа в рідних стінах – за 51 хвилину мерсисайдці оформили рахунок 3:0, а у компенсований час прилетів і четвертий гол. І це при напіврезервному складі. З першого місця підопічних Юргена Клоппа вже ніхто не скине, а от австрійці зберігають шанси на Лігу конференцій. До неї не вистачає двох очок.

Максим Таловєров провів на полі 61 хвилину. У першому пропущеному м'ячі його провини не було, а от при другому він не встиг накрити Салаха – з його передачі відзначився Гакпо. Третій гол теж пройшов не без вини нашого земляка, адже він не зумів відібрати м'яч у Гакпо перед його входженням у штрафний. Коді потім заробив пенальті.

Також Максим отримав жовту картку, хоча загальна статистика Таловєрова не така вже й жахлива.

У паралельній зустрічі Уніон Сен-Жилуаз розписав виїзну нічию з Тулузою. Завдяки цьому результату французи зберегли другу позицію в групі Е, маючи відрив від бельгійців у три залікових бали. В особистих матчах вони розкатали дві "мирових" з однаковим рахунком, тож у випадку рівності за очками в останньому турі все вирішить різниця голів.

Марсель влаштував перестрілку з Аяксом. На двох команди заколотили аж сім голів. Амстердамці тричі зрівнювали рахунок, причому останній гол вони забили вже при грі у меншості. Тим не менш, у компенсований час Обамеянг приніс французам перемогу, реалізувавши пенальті – до речі, в цій зустрічі він оформив хет-трик.

Аякс залишається без перемог у Лізі Європи, але зберігає шанси на Лігу конференцій – все вирішить у домашньому матчі з АЕКом, від якого команда відстає на два очки. Марсель же вирвався у лідери групи В, однак відрив від Брайтона становить всього один залікових бали.

Рейнджерс у рідних стінах розписав нічию з Арісом, залишившись на другій позиції в групі С. Від лідера – Бетіса – вони відстають на один бал, тож долю першого місця визначить особиста зустріч в наступному турі. Греки ж тримаються на дні квартету, але до третьої позиції не вистачає трьох залікових балів.

Там розташувалась Спарта, якій Аріс програв з рахунком 2:3. Шансів на прорив у Лігу конференцій греки мають небагато – їм не тільки треба перемагати чехів, а й робити це з різницею в три голи.

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