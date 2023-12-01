Ліга Європи, 5-й тур

Група F

Вільяреал – Панатінаїкос – 3:2

Голи: Баена, 29, Комесанья, 34, Моралес, 47 – Паласіос, 66, Іоаннідіс, 81

Нереалізований пенальті: Іоаннідіс, 66 (Панатінаїкос)

Група G

Серветт – Рома – 1:1

Голи: Бедіа, 50 – Лукаку, 22

Шериф – Славія Прага – 2:3

Голи: Товар, 45+3, Мбекелі, 56 – Юречка, 19, Зафейріс, 78, Тіджані, 90+5 (п.)

Група H

Гекен – Байєр – 0:2

Голи: Боніфейс, 14, Шик, 74

Мольде – Карабах – 2:2

Голи: Еріксен, 82, 87 – Жунінью, 12, Мустафазаде, 90+5

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У групі F Панатінаїкос ледь не оформив камбек з Вільяреалом. Здавалось, гру було вирішено ще у першому таймі, коли Баена та Комесанья зробили перевагу "жовтої субмарини" більш ніж переконливою. Одразу по перерві іспанці втретє вразили ворота суперника і розслабились. Греки взялись до справи. Перший гол було скасовано через офсайд, а згодом Іоаннідіс схибив з пенальті, але його підстрахував Паласіос. Фотіс виправився за свій промах наприкінці зустрічі, але здобути бодай нічию так і не вдалось. Як наслідок, Вільяреал гарантував собі вихід з групи, а Панатінаїкос в останньому турі боротиметься з Маккабі Хайфа за призові і 1/16 фіналу.

У групі G Рома розійшлась миром з Серветтом. На гол Лукаку в середині тайму відповів Бедіа по перерві. У паралельному матчі Славія у доданий час вирвала перемогу у Шерифа, поступаючись по ходу матчу. Пражани і римляни йдуть далі, а Коваль і Ко втратили навіть теоретичні шанси на продовження боротьби.

У групі Н Байєр на класі здолав Гекен, здобувши п'яту перемогу з п'яти можливих. Натомість справжню інтригу у матчі з Мольде закрутив Карабах. Азербайджанці забили на початку матчу і вели гру до перемоги. Однак на останніх хвилинах двічі пропустили від Еріксена, але не опустили руки. На 5-й доданій Мустафазаде відновив статус-кво і залишив своїй команді непогані шанси на вихід з групи – в останньому турі Карабах зіграє з Гекеном, у якого нуль очок.

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