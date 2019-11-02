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Ошибки Наваса и очередной гол Мбаппе в видеообзоре сенсационного поражения ПСЖ от Дижона

09:33 124 Читати українською
Ошибки Наваса и очередной гол Мбаппе в видеообзоре сенсационного поражения ПСЖ от Дижона
Дижон – ПСЖ – 2:1 – видео голов и обзор матча

ПСЖ потерпел неожиданную неудачу в матче 12 тура Лиги 1 против Дижона. Смотрите видео голов и главных моментов игры на сайте "Футбол 24".

 

На 19 минуте Мбаппе вывел действующих чемпионов Франции вперед и, казалось, что подопечные Тухеля легко заберут свои очередные три очка. Однако у Дижона нашлись силы на достойный ответ.

Лига 1: ПСЖ сенсационно уступил Дижону, Навас пропустил издевательский гол между ног

Сначала хозяева ошеломили звездных парижан голом в раздевалку – Кейлор Навас не удержал мяч после прострела с фланга, а Чуар без проблем сравнял счет. Не прошло и двух минут после выхода команд из раздевалок, а Дижон забил второй мяч – Кадис поиздевался над защитой парижан, накрутил трех звездных соперников в штрафной, и пробил в ближний угол, попав точно между ног Навасу – 2:1.

Несмотря на поражение, ПСЖ продолжает удерживать уверенное лидерство, а Дижон набрал 12 очков и поднялся с последнего места таблицы на 18 поизицию.

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Дижон - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Франция Видеоновости Дижон Дижон
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