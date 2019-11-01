Лига 1: ПСЖ сенсационно уступил Дижону, Навас пропустил издевательский гол между ног

В рамках 12-го тура чемпионата Франции Дижон неожиданно переиграл звездный ПСЖ.

Чемпионат Франции 2019/20, 12 тур

Дижон – ПСЖ – 2:1

Голы: Чуар, 45+5, Кадис, 47 – Мбаппе, 19

ПСЖ неожиданно уступил Дижону. Парижане повели в счете уже на 19 минуте, Мбаппе отличился с передачи Ди Марии. Однако перед перерывом Навас не удержал мяч после прострела с фланга, а Чуар без проблем сравнял счет.

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А после перерыва Кадис поиздевался над защитой парижан, накрутив трех звездных соперников в штрафной и попав между ног Навасу. ПСЖ больше владел инициативой, однако так и не смог вырвать хотя бы ничью.

Это поражение не изменила позиций ПСЖ – парижане со значительным отрывом лидируют в чемпионате, а Дижон набрал 12 очков и поднялся с последнего места на 18 место.

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