Помилки Наваса і черговий гол Мбаппе у відеоогляді сенсаційної поразки ПСЖ від Діжона

ПСЖ зазнав несподіваного провалу в матчі 12 туру Ліги 1 проти Діжона. Дивіться відео голів та головних моментів гри на сайті "Футбол 24".

На 19 хвилині Мбаппе вивів чинних чемпіонів Франції уперед і, здавалося, що підопічні Тухеля легко заберуть свої чергові три очки. Однак у Діжона знайшлися сили на гідну відповідь.

Ліга 1: ПСЖ сенсаційно поступився Діжону, Кейлор Навас пропустив знущальний гол поміж ніг

Спочатку господарі ошелешили зіркових парижан голом у роздягальню – Кейлор Навас не втримав м'яч після прострілу з флангу, а Чуар без проблем зрівняв рахунок. Не минуло і двох хвилин після виходу команд з роздягалень, а Діжон забив другий м'яч – Кадіс познущався над захистом парижан, накрутив трьох зіркових суперників у штрафному, і пробив у ближній кут, влучивши точно поміж ніг Кейлору Навасу – 2:1.

Попри поразку ПСЖ продовжує утримувати впевнене лідерство, а Діжон набрав 12 очок та піднявся з останнього місця таблиці на 18 сходинку.

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