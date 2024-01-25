Шахтер одолел Лех в товарищеском матче на сборах. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Уже к перерыву чемпионы Украины получили комфортное преимущество. Зубков воспользовался забросом Педриньо, а Бондаренко "перекусил" розыгрыш Леха и завершил момент.

Шахтер уверенно обыграл Лех – эксперимент с форвардом, 17-летний украинец создал гол, новая попытка забить из центра поля

Во втором матче подряд отличился 17-летний Виктор Цуканов. Хавбек Шахтера заработал пенальти и сам уверенно пробил с точки. Дончане не смогли удержать "клиншит" также из-за пенальти, который привез Ярослав Ракицкий – 3:1.