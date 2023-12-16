Поединок в Памплоне имел важное значение как для Осасуны, так и для Райо Вальекано. Обе команды не знали побед в течение шести туров, причем наваррцы держались всего в шести зачетных баллах от зоны вылета. Мадридцам столько же не хватало до зоны еврокубков.

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В матче таких успешных коллективов бесполезно было ждать большого количества голов. Первый и единственный был забит на 90+5-й минуте – это Рауль Гарсия вывел Осасуну вперед, замкнув подачу Арнаиса с углового. 1:0! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Таким образом, памплонцы оторвались от тройки аутсайдеров на 9 очков. Они догнали Валенсию, уступая "летучим мышам" только по дополнительным показателям. Райо Вальекано держится в топ-10 – пока что. Роман Яремчук отстает на один балл, так что в текущем туре он может обойти "друзей" Романа Зозули.

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