Поєдинок у Памплоні мав важливе значення як для Осасуни, так і для Райо Вальєкано. Обидві команди не знали перемог протягом шести турів, причому наваррці трималися всього шести залікових балах від зони вильоту. Мадридцям стільки ж не вистачало до зони єврокубків.

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У матчі таких успішних колективів марно було чекати на велику кількість голів. Перший і єдиний було забито аж на 90+5-й хвилині – це Рауль Гарсія вивів Осасуну вперед з передачі Арнаіса. 1:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Таким чином, памплонці відірвалися від трійки аутсайдерів на 9 очок. Вони наздогнали Валенсію, поступаючись "кажанам" лишень за додатковими показниками. Райо Вальєкано тримається в топ-10 – поки що. Роман Яремчук відстає всього на один бал, тож у поточному турі він може обійти "друзів" Романа Зозулі.

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