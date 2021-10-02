"Независимо от результата встречи с Атлетико, Куман останется главным тренером Барселоны", – цитирует Лапорту Marca.

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Именно матч против действующего чемпиона Ла Лиги испанские СМИ называли катализатором, который и решит будущее нидерландского специалиста. Контракт Кумана с каталонцами рассчитан до лета 2022-го, а отступные в случае увольнения составляют около 12 млн евро.

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Напомним, Барса провалила старт сезона, оказавшись после двух туров группового этапа ЛЧ на последней ступеньке своего квартета, а в Ла Лиге "блаугранас" остаются вне зоны еврокубков.

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