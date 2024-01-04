В рамках программы дня в 19-м туре Ла Лиги 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 19-й тур

Осасуна – Альмерия – 1:0

Гол: Будимир, 27

Севилья – Атлетик – 0:2

Голы: Весга, 30, Паредес, 76

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Атлетик ворвался в топ-3 Ла Лиги! Это стало возможным благодаря победе над Севильей на Рамон Санчес Писхуан. Подопечным Эрнесто Вальверде пришлось играть без Иньяки Уильямса, которого вызвали в сборную, но это не помешало триумфу - 0:2. Первый гол организовали опорные полузащитники (Весга с передачи Руиса де Галарреты), а второй провел центрбек Паредес.

Таким образом, баски набрали 38 очков, догнав Барсу и Атлетико и потеснив обоих в таблице благодаря лучшим дополнительным показателям. Севилья же потерпела первое поражение с Кике Санчес Флоресом во главе, оставшись в одном зачетном балле от зоны вылета.

Осасуна в родных стенах легко победила Альмерию. Гости не смогли провести даже 5 ударов по воротам, в то время как хозяева нанесли 14 выстрелов – хотя острота была минимальной (0,89 xG). Единственный гол во встрече на 27-й минуте забил Анте Будимир.

Благодаря этому успеху памплонцы набрали 22 очка, оставшись на 12-й позиции в турнирной таблице. Андалусийцы замыкают ее, до сих пор не выиграв ни одного матча в чемпионате.

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