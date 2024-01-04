В рамках програми дня у 19-му турі Ла Ліги 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 19-й тур

Осасуна – Альмерія – 1:0

Гол: Будімір, 27

Севілья – Атлетік – початок о 20:15

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Осасуна в рідних стінах легко перемогла Альмерію. Гості не змогли провести навіть 5-ти ударів по воротах, в той час як господарі завдали 14 пострілів – хоча гострота була мінімальною (0,89 xG). Єдиний гол у зустрічі на 27-й хвилині забив Анте Будімір.

Завдяки цьому успіху памплонці набрали 22 очки, залишившись на 12-й позиції у турнірній таблиці. Андалусійці замикають її, досі не вигравши жодного матчу в чемпіонаті.

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