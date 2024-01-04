Довбик в Челси: Гвардиола прокомментировал потенциальный трансфер форварда Жироны в АПЛ
Президент совета директоров Жироны и футбольный агент Пере Гвардиола поставил точку относительно слухов о возможном уходе из команды Артема Довбика.
"Мы не получали никаких предложений от Челси по Артему Довбику, несмотря на недавние слухи.
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Ноль предложений. Мы не хотим никого продавать", – сказал Гвардиола в комментарии Relevo.
Напомним, Довбик перешел в Жирону в августе 2023 года и за это время провел за каталонцев 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с испанцами действует до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает нападающего в 28 млн евро.
Отметим, что трансфер украинца в это зимнее окно фактически невозможен – Артем уже был заигран за 2 клуба (СК Днепр-1 и Жирону), а футбольные правила запрещают выступать за три коллектива в течение одного сезона. Поэтому даже если кто-то приобретет Довбика зимой, то до лета практической пользы от него не будет.
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