"Мы не получали никаких предложений от Челси по Артему Довбику, несмотря на недавние слухи.

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Ноль предложений. Мы не хотим никого продавать", – сказал Гвардиола в комментарии Relevo.

Напомним, Довбик перешел в Жирону в августе 2023 года и за это время провел за каталонцев 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с испанцами действует до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает нападающего в 28 млн евро.

Отметим, что трансфер украинца в это зимнее окно фактически невозможен – Артем уже был заигран за 2 клуба (СК Днепр-1 и Жирону), а футбольные правила запрещают выступать за три коллектива в течение одного сезона. Поэтому даже если кто-то приобретет Довбика зимой, то до лета практической пользы от него не будет.

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