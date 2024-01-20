Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский рассказал, почему так и не перешел в стан Ливорно.

"Относительно Ливорно... Был итальянский менеджер, мы встречались в Дженоа с представителями Ливорно. В принципе, мы по зарплате, по всему договорились.

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Но тогда они не могли проплатить за трансфер. Надо было, чтобы я был свободным агентом. А я тогда принадлежал Динамо, поэтому сделка сорвалась. Вот и все", – рассказал Милевский во время стрима на Twitch.

Напомним, летом 2013 года Артем был близок к переходу в Серию А – его контракт с Динамо истекал 2 сентября. Форвард готовился пройти сборы с Ливорно и до завершения соглашения с киевлянами планировал играть за итальянцев на правах аренды.

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