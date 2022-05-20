Ориджи покинет Ливерпуль – Клопп на прощание окрестил форварда легендой
Нападающий Дивок Ориджи проводит последние дни в красной футболке. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сообщил о его грядущем уходе.
"Я ожидаю, что с Дивоком простятся по-особому. Для меня он всегда будет легендой Ливерпуля, работать с ним было наслаждением. Он – один из важнейших игроков, которых я когда-либо имел. Где бы он ни пошел, будет успешным на 100%.
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Его уход будет действительно сложным моментом. Ориджи – легенда. Без сомнений. Я не хочу, чтобы еще кто-то уходил, но такова жизнь. Сейчас никто не подходил ко мне и не говорил, что хочет уйти. Сейчас для этого не время", – цитирует Клоппа Sky Sports.
Напомним, бельгиец стал игроком мерсисайдцев в 2014-м и с тех пор наиграл 175 матчей. Дивок уже давно не имел стабильной игровой практики, а приход Луиса Диаса только усугубил его ситуацию. В этом сезоне он имеет в активе 18 неполных матчей (по 33 минуты в среднем).
В последнее время интерес к нападающему начал проявлять Милан. Очень вероятно, что следующую кампанию он будет начинать в итальянской Серии А.
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