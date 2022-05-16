Опорный полузащитник Монако Орельен Чуамени стал лакомым куском для грандов. За него сражаются Реал и Ливерпуль.

Мадридцы еще с осени следят за 22-летним французом и были нацелены на подписание. Но в дело вмешался Ливерпуль, который сейчас является фаворитом на игрока, утверждает Foot Mercato .

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Чуамени нравится главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу, который сделал хавбека Монако одной из главных трансферных целей. Орельену тоже нравится вариант с переездом в АПЛ.

Впрочем, Реал не планирует сдаваться. Источник отмечает, что руководство "бланкос" имеет веские аргументы, которые должны убедить Чуамени выбрать именно мадридский клуб.

Заметим, что 22-летний хав уже успел провести 8 матчей за сборную Франции. На клубном уровне в футболке Монако в этом сезоне он отыграл 49 поединков (5 голов и три ассиста).

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