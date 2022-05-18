Саутгемптон не смог закрыть интригу в чемпионской гонке в Англии, потерпев домашнее поражение от Ливерпуля (1:2) в рамках 37-го тура АПЛ. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль после осечки Манчестер Сити в матче против Вест Хэма получил шанс сократить отставание от "горожан" до одного зачётного балла. Для этого необходимо было переиграть Саутгемптон – и эта задача выглядела не такой уж простой. "Святые" в последней домашке сезоне точно желали устроить апсет, а Юрген Клопп после тяжелого финала Кубка вынужден был выставить полурезервный состав. Из безусловных игроков основы на Саутгемптон вышли только Алиссон, Матип и Жота, а также суперсаб Фирмино.

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Ослабление обороны довольно быстро вылилось в момент у ворот Ливерпуля. Уже на 7-й минуте забивать мог Броя, получивший проникающий пас от Уокера-Питерса и бахнувший с острого угла. Алиссон выручил гостей, но всего через 6 минут ему пришлось вынимать мяч из сетки. Саутгемптон забил красиво: Редмонд промчался по левому флангу, сместился в центр, обошёл Гомеса и Милнера и пробил в дальнюю девятку – 1:0! Правда, в начале голевой атаки арбитры проигнорировали довольно жесткую игру Лянко против Жоты, что сильно разгневало Юргена Клоппа.

Мерсисайдцы ответили отменённым из-за офсайда голом Фирмино и неплохим ударом Минамино из угла штрафной, который не стал проблемой для Маккарти. В целом, в первом тайме "красным" очень не хватало сыгранности и качества в действиях, поэтому оборона Саутгемптона держалась без особого труда. В воздухе запахло сенсацией, однако на 27-й минуте Ливерпуль продемонстрировал класс, сравняв счёт – Гомес запустил длинную передачу на линию штрафной, Жота в касания сбросил её на правый край, а Минамино, оторвавшись от Лянко, пробил в ближнюю девятку. 1:1!

Впрочем, особенно содержание игры не изменилось. Подопечные Юргена Клоппа всё так же редко тревожили ворота соперника. За последние 20 минут первого тайма можно вспомнить разве что удар Фирмино с линии полукруга над перекладиной и его прострел после удачного рикошета от Уорд-Проуза – от замыкания спас Лянко. Вот и вся острота. "Святые" держались уверенно, отправившись на перерыв при ничейном счёте.

В раздевалке Юрген Клопп провёл перестановки, сняв с игры Джо Гомеса и выпустив на поле Хендерсона. Соответственно, Милнер погрузился в оборону, которой и так было несладко без Ван Дейка и основных фулбеков. Джеймс сзади допустил несколько неприятных ошибок, однако партнёры подстраховывали ветерана-универсала.

Ещё больше его страховала активность Ливерпуля в атаке. Мерсисайдцы захватили контроль над игрой и уже не отпускали, а через три минуты после старта второго тайма они могли выйти вперёд – это Жота принял передачу низом от Цимикаса в штрафную и мощно пробил в дальний угол. Мяч прошёл рядом со штангой! На 56-й минуте неплохо включился Эллиот, который с правого края штрафной выстрелил во внешнюю сторону сетки. После этого последовало несколько заблокированных и неточных ударов.

Встревоженный отсутствием голов Клопп на 65-й минуте отважился выпустить своего джокера Ориджи. Он заменил Эллиота, а Ливерпуль через две минуты забил второй гол. Обошлись без помощи бельгийца: гости заработали угловой, Цимикас исполнил подачу, а Эльюнусси подрезал её в центр штрафной – мяч попал в головы Уокера-Питерса и Матипа, продолжив полёт точно под дальнюю штангу. 1:2!

Казалось, теперь пойдет экшн, однако ничего подобного не произошло. Саутгемптон всё так же играл без мяча и практически не прессинговал, а Ливерпуль раскатывал перпасовки в медленном темпе с невнятными попытками обострения. В основном они были связаны с индивидуальными действиями Фирмино. Мерсисайдцам сильно не хватало командности и динамики.

Ральф Хаззенхюттль пытался освежить игру, выпустив Ромеу, Стюарта Армстронга и Адамса. Юрген Клопп же на 82-й минуте ответил заменой нападающего на центрхава – Кейта вышел вместо Фирмино. Все эти ходы никак не помогли украсить поединок. Ни одного момента через 25 минут после гола Матипа болельщики не увидели. Постепенно трибуны стали пустеть. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу Ливерпуля.

Таким образом, мерсисайдцы возродили интригу в борьбе за чемпионство, набрав 89 очков и приблизившись к Ман Сити на дистанцию ​​в 1 зачётный балл. Впереди последний, 38-й тур – ради триумфа в АПЛ подопечным Юргена Клоппа необходимо бить Вулверхэмптон и надеяться на осечку "горожан" в параллельной встрече против Астон Виллы.

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