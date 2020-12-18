Бельгиец стал целью Вулверхэмптона на зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

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"Волки" надолго потеряли Рауля Хименеса, поэтому вынуждены искать нового центрфорварда за скромную цену. Вероятно, Вулверхэмптон предложит Ливерпулю вариант с арендой и выкупом в конце сезона. Transfermarkt оценивает Ориджи в 16 млн евро.

Напомним, именно бельгиец оформил дубль в невероятном камбеке мерсисайдцев против Барселоны (4:0) в 1/2 финала Лиги чемпионов 2018/19, а также забил Тоттенхэму в финале турнира (2:0). В текущем сезоне Клопп почти не доверяет нападающему – всего 7 матчей, один гол и один ассист.

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