Нападник збірної Бельгії Дівок Оріджі вже найближчим часом може покинути Туманний Альбіон і перебратися на Апенніни.

Фіорентина зацікавлена ​​у придбанні нападника Ліверпуля Дівока Оріджі, повідомляє видання La Repubblica.

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Флорентійський клуб хоче покращити свої позиції у Серії А і має намір зміцнити команду в зимове трансферне вікно. Нині клуб знаходиться у хвості турнірної таблиці Серії А і перебуває всього у чотирьох очках від зони вильоту.

Першопочаткове завдання Фіорентини – покращити лінію нападу: Душан Влаховіч, Крістіан Куаме і Патрік Кутроне на трьох зуміли забити лише чотири голи у цьому сезоні. Як наслідок, "лілії" націлилися на Оріджі, який отримує критично мало ігрового часу у своєму клубі – у поточному сезоні форвард Ліверпуля відіграв за "червоних" всього 318 хвилин у всіх турнірах.

До слова, раніше про свій інтерес до 25-річного бельгійця заявляли англійські Астон Вілла, Ньюкасл, Брайтон, Фулхем, Вулверхемптон та турецький Фенербахче. Контракт Оріджі з мерсисайдцями чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 16 млн євро.

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