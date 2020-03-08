Орехов: Во время карьеры арбитра зарабатывал от 5 до 10 тысяч долларов в месяц – сейчас я голый и босой

Экс-арбитр Олег Орехов, который обслуживал матчи чемпионата Украины, рассказал о своих заработках.

"Когда я судил, зарплата была 2 тысячи долларов. Плюс международные. Когда в УЕФА спросили, сколько международных получаю – я озвучил сумму. Они мне: "О, так вы хлеб с маслом едите". Я говорю: "А вы здесь не едите?".

Коломойский заставлял Суркиса отстранить меня от судейства, – откровенное заявление бывшего арбитра ФИФА

Максимум на месяц получал от 5 до 10 тысяч долларов – это с учетом международных матчей. А без международных? 2 матча в месяц – это 4 тысячи долларов, плюс иногда дубль – получалось около 5 тысяч.

Сейчас у меня нет ничего. Я голый и босой. У меня есть только квартира, дача, машина, все на меня оформлено", – рассказал Орехов в программе Вацко Light.

Напомним, 18 марта 2010 года УЕФА пожизненно дисквалифицировал Орехова за нарушение принципов лояльности и добросовестности, не уточняя, за какой именно матч или матчи.

Колос – Шахтар: анонс матчу УПЛ