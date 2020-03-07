Коломойский заставлял Суркиса отстранить меня от судейства, – откровенное заявление бывшего арбитра ФИФА

Экс-арбитр Олег Орехов, который обслуживал матчи чемпионата Украины, рассказал о влиянии владельцев украинских клубов на решение судей.

"Владельцы у нас белые и пушистые, они не могут влиять. Влияют их подчиненные. Когда в Украину пришел Пьерлуиджи Коллина, все симпатии были в сторону Динамо. Потом мы резко начали помогать Шахтеру...

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В свое время Игорь Коломойский заставлял президента Динамо отстранить меня от судейства. Когда нас собрали в Одессе и обвиняли в коррупции, Коломойский был вице-президентом ФФУ и курировал судейство. Он сказал, что мы продажные, а я возразил: "Почему вы нас обижаете? Если верить прессе, то напротив нас сидят такие же. Но мы же этому не верим".

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Думаю, я перешел дорогу Коломойскому в матче Металлист – Шахтер. Он давал обещание харьковскому клубу, что в матче с "горняками" все "будет хорошо", а я его не выполнил. Назначал он судей. Суть не в махинациях: он обещает человеку, что будет справедливо, а я отменяю гол. Значит, это несправедливо, следовательно, меня купил Шахтер. Я не говорю, что он плохо поступил – он пообещал Ярославскому, что будет честно и объективно.

Коломойский со мной не разговаривал, а попросил человека, чтобы тот передал мне, что все должно быть справедливо. А потом ему звонит Ярославский, который выехал с матча, и говорит: "Кого ты мне назначил? Этот урод нас убил. Чистый мяч мы забили, могли сравнять счет, а эта скотина нас убила". Говорит, что я за полмиллиона Ринату Ахметову продался. Вот вам и ненависть ко мне", – рассказал Орехов в программе Вацко Light.

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