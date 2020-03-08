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Орєхов: Під час кар’єри арбітра заробляв від 5 до 10 тисяч доларів на місяць – зараз я голий і босий

14:15 783 Читать на русском
Орєхов: Під час кар’єри арбітра заробляв від 5 до 10 тисяч доларів на місяць – зараз я голий і босий
Олег Орєхов (в центрі) / Фото з відкритих джерел

Екс-арбітр Олег Орєхов, який обслуговував матчі чемпіонату України, розповів про свої заробітки.

"Коли я судив, зарплата була 2 тисячі доларів. Плюс міжнародні. Коли в УЄФА запитали, скільки міжнародних отримую – я озвучив суму. Вони мені: "О, так ви хліб з маслом їсте". Я кажу: "А ви тут не їсте?".

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Максимум на місяць отримував від 5 до 10 тисяч доларів – це з урахуванням міжнародних матчів. А без міжнародних? 2 матчі в місяць – це 4 тисячі доларів, плюс іноді дубль – виходило близько 5 тисяч.

Зараз у мене немає нічого. Я голий і босий. У мене є лише квартира, дача, машина, все на мене оформлено", – розповів Орєхов у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, 18 березня 2010 року УЄФА довічно дискваліфікував Орєхова за порушення принципів лояльності і сумлінності, не уточнюючи, за який саме матч або матчі.

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