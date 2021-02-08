"Чувствовал, когда 9-10 матчей после перехода вообще не играл. Вот тогда люди писали в интернете разные гадости. Не буду пересказывать содержание, но неприятно было читать. Я продолжал усердно работать, ждал своего шанса, и новый тренер мне его дал. Как только начал играть, поток негатива схлынул. Первые месяца четыре резкие комментарии огорчали – теперь прошло.

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Сборная Украины? Не буду скрывать, я очень скучаю по сборной. Мне не надо ничего объяснять, я все прекрасно понимаю. Со своей стороны могу только играть, показывать качественный футбол. А как сверху решат, так и будет. Диванные эксперты рассказывают, как кому надо жить. При этом футболисты двух стран между собой прекрасно общаются, просто этого никто не знает", – поделился Ордец в интервью изданию Чемпионат.

Напомним, Ордец перешел в московское Динамо из Шахтера летом 2019 года. В текущем сезоне украинец провел 19 матчей, отметившись 1 голом.

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