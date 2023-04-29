Ордец вмешался в чемпионские разборки Бундеслиги: видеообзор матча Бохум – Боруссия Д – 1:1
09:46 - Читати українською
Бохум сенсационно остановил дортмундскую Боруссию в 30 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Соперники обменялись быстрыми голами на старте встречи. У Лосилья получился отличный удар с линии штрафной, на что Дортмунд ответил замыканием дальней стойки от Адейеми.
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Гости ожидаемо пошли давить на оборону Бохума с Ордецем, но ворота были заколдованы. Мануэль Риман совершил несколько выдающихся сэйвов, а когда и он оказался бессилен, то помогли арбитры. На 90-й минуте Хуммельс таки затолкал мяч в сетку, однако лайнсмен поднял флажок – офсайд.
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