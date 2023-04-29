Суперники обмінялися швидкими голами на старті зустрічі. Лосілья вдався чудовий удар з лінії карного майданчика, на що Дортмунд відповів замиканням дальної стійки від Адейємі.

Борусія сенсаційно втратила очки – Дортмунд знову облажався, Баварія може поховати чемпіонську інтригу

Гості очікувано пішли тиснути на оборону Бохума з Ордецем, але ворота були зачаровані. Мануель Ріман здійснив кілька видатних сейвів, а коли й він виявився безсилим, то допомогли арбітри. На 90-й хвилині Хуммельс таки заштовхав м'яч у сітку, проте лайнсмен підняв прапорець – офсайд.