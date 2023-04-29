Ордець втрутився у чемпіонські розбірки Бундесліги: відеоогляд матчу Бохум – Борусія Д – 1:1
09:46 - Читать на русском
Бохум сенсаційно зупинив дортмундську Борусію в 30 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Суперники обмінялися швидкими голами на старті зустрічі. Лосілья вдався чудовий удар з лінії карного майданчика, на що Дортмунд відповів замиканням дальної стійки від Адейємі.
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Гості очікувано пішли тиснути на оборону Бохума з Ордецем, але ворота були зачаровані. Мануель Ріман здійснив кілька видатних сейвів, а коли й він виявився безсилим, то допомогли арбітри. На 90-й хвилині Хуммельс таки заштовхав м'яч у сітку, проте лайнсмен підняв прапорець – офсайд.
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