Бывшие игроки сборной Украины Андрей Воронин и Иван Ордец не стесняются дружбы с представителями террористов.

Россиянин Сергей Паршивлюк в Instagram опубликовал кадры совместного ужина с Ордецем, Ворониным и их семьями. Андрей же сделал репост сторис. Тройка вместе работала в московском Динамо.

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33-летний защитник столичной команды окуппантом является кумом Ордеца. Сам Иван после начала полномасштабной войны России против Украины сохранял гордое молчание и оставался работать за поребриком. Лишь в начале июля он воспользовался правилом ФИФА, позволяющим приостановить контракт на год, и перебрался в немецкий Бохум.

Воронин же покинул московское Динамо через несколько дней после вторжения. Многие футбольные фанаты называли такой шаг мужественным. Но на 310-й день войны Андрей продолжает общаться с россиянами.

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