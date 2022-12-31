Колишні гравці збірної України Андрій Воронін та Іван Ордець не гребують дружбою з представниками терористів.

Росіянин Сергій Паршивлюк в Instagram опублікував кадри спільної вечері з Ордецем, Вороніним та їхніми сім'ями. Андрій же зробив репост сторіс. Трійка разом працювала у московському Динамо.

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33-річний захисник столичної команди окупантів є кумом Ордеця. Сам Іван після початку повномасштабної війни Росії проти України зберігав горде мовчання і залишався працювати за поребриком. Лише на початку липня він скористався правилом ФІФА, яке дозволяє призупинити контракт на рік, і перебрався у німецький Бохум.

Воронін же покинув московське Динамо за кілька днів після вторгнення. Чимало футбольних фанатів називали такий крок мужнім. Але на 310 день війни Андрій продовжує спілкуватись з росіянами.

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