Орбан: Единственная ошибка в матче против Зари – не забили

Капитан немецкого РБ Лейпциг Вилли Орбан прокомментировал результат первого поединка с луганской Зарей (0:0) в плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Мы сражались в течение 90 минут и создали много хороших моментов. Единственная вещь, которую мы сделали неправильно – не забили.

Заря вдесятером удержала ничью в матче с РБ Лейпциг в Лиге Европы

Теперь все в наших руках в ответном матче. Мы хотим добиться места на групповой стадии", – приводит слова Орбана официальный твиттер РБ Лейпциг.

Напомним, что Заря сумела удержать ничью, несмотря на то, что играла в меньшинстве с 17-й минуты – смотрите видеообзор матча. Также стало известно, что Вернидуб сказал Ледневу после удаления на старте поединка.

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы РБ Лейпциг – Заря состоится 30 августа. Начало поединка в 19:30.